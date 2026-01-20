Valeandmete kriminaalasi: Olerexi omanik astus kohtu ette

Riigikohtu otsusega jõustus keskkonnaameti otsus, mis mõistis Olerexi süüdi liiga väikse hulga biokütuse turule toomises 2022. aastal. Teine järjestikune biokütuse nõude rikkumine toob ettevõttele 300 000 euro suuruse trahvi.
Turuliidrilt ja riigilt nõutakse miljoneid eurosid
Kütusemüüja Terminal lükkas veerema vaidluste laviini, millega nõutakse nii Eesti suurimalt tanklaketilt Olerex kui ka riigilt miljoneid eurosid. Lisaks soovitakse Euroopa Komisjonilt keelatud riigiabi tuvastamist.
Tehisintellekt suudab juba praegu täita paljusid alustavate IT-spetsialistide tööülesandeid, aidates ettevõtetel kulusid kokku hoida ja tööd tõhusamalt korraldada. Ent lühiajalise kokkuhoiu kõrval tuleb mõelda ka tulevikule: kui ettevõtted loobuvad noorte arendajate palkamisest, võib mõne aasta pärast tekkida puudus kogenud spetsialistidest. Kuidas kasutada tehisintellekti võimalusi nii, et tänased otsused ei kahjustaks ettevõtte pikaajalist konkurentsivõimet?