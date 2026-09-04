“Äripäev eetris”: Pevkur tegi end märtriks

Kaitseminister Hanno Pevkur tegi õigesti, kui võttis mürsuskandaali valguses poliitilise vastutuse ja teatas tagasiastumisest, aga see polnud mingi tohutu eneseohverdus, leidsid ajakirjanikud raadiosaates “Äripäev eetris“.
BDO Eesti juhi Sulev Luiga sõnul ei ole jätkusuutlikkus mööduv trend, vaid muutub konkurentsis püsimisel üha olulisemaks. Seetõttu arvestab BDO Eesti oma otsustes järjest enam ESG-teemadega, mille elluviimisel on oluline roll ka tehnoloogiapartner Telial. Telia lahendused aitavad BDO-l tagada turvalise kaugtöö, hallata seadmete elutsüklit ja suunata tööjaamu Green IT abil teisele ringile.