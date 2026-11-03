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  • USA
  • 03.11.26, 08:48

USAs toimuvad täna vahevalimised

Täna algavad Ameerika Ühendriikides vahevalimised, mille arengutest ja mõjudest teeb vahetu ülevaate Äripäev otseblogis.
Mõned USA osariigid võimaldavad vahevalimiste hääle anda ka enne ametlikku valimispäeva. Fotol on näha kodanikke hääletamisjärjekorras eile Iowa osariigis.
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