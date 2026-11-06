Riik tahab võtta kuritegelikku vara jõulisemalt ära, õiguskantsler näeb ohtu

Õiguskantsler peab justiits- ja digiministeeriumi kavandatavat kriminaaltulu konfiskeerimise reformi puudulikult analüüsituks ning hoiatab, et võimalus võtta inimeselt vara ära süüdimõistva kohtuotsuseta võib minna põhiseadusega vastuollu. Prokuratuur tahaks samal ajal võimu veel juurdegi saada.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milliseid põhiseaduslikke ohte näeb õiguskantsler plaanis võtta vara ära ka ilma süüdimõistva kohtuotsuseta;
- kuidas tahab peaprokurör Astrid Asi konfiskeerimisreegleid veelgi karmistada ja miks see võib puudutada laiemat ringi inimesi.