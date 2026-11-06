Tagasi Mihkel Tammo: kiirete muutuste keskel tasub juhil hoopis hoog maha võtta Kiiresti muutuvas maailmas oodatakse juhilt kiireid otsuseid. Kuid tempo kiirendamisest on kasu vähe, kui suund on läbi mõtlemata, rääkis ettevõtja ja juhtide kogukonna Hearth kaasasutaja Mihkel Tammo. Juhtimisaudit Peatükid

Surve all tasub Mihkel Tammo sõnul hoopiski aeglustada, sest pinge võimendab harjumuspäraseid käitumismustreid. Oma reaktsioonide märkamine aitab teha teadlikumaid otsuseid, selgitas ta Äripäeva raadio saates “Juhtimisaudit”.

Tammo rõhutas, et eneseareng ei piirdu uue teadmise või taipamisega. Muutus vajab harjutamist, kuni see väljendub käitumises iga päev. Ta jagas kogemust sellest, kuidas enda vastu leebem olemine mõjutab suhteid teistega, ning selgitas, miks vajavad juhid võimalust rääkida oma raskustest väljaspool organisatsiooni.

Saates arutleti, kuidas luua meeskonnas ruumi ausaks tagasisideks, millal on juhi sekkumine vajalik ja kuidas anda inimestele vabadust ise lahendusteni jõuda. Samuti räägiti juhi üksildusest meeskonna ja omanike ootuste vahel ning küsimusest, mida igapäevase tegutsemise keskel küsitakse endalt harva: mida ma päriselt tahan?