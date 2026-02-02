02.02.26, 16:38 Trump loodab, et pedofiili toimikutest uusi paljastusi enam ei tule USA justiitsministeeriumi avalikustatud Jeffrey Epsteini toimik hõlmab endas palju, aga mitte peamist.

Ühendriikide avalikkus nõuab kõige rohkem vastuseid selle kohta, milline oli õieti USA presidendi Donald Trumpi suhe surnud seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga.

Spekulandi elu on neil päevil eriti raske. USA presidendi Donald Trumpi reedene teade, et ta nimetab föderaalreservi tulevaseks juhiks üpriski konventsionaalse Kevin Warshi, viskas veripunaseks kõik turuinstrumendid, mis võiksid pakkuda pelgupaika geopoliitiliste raputuste eest — väärismetallid, krüptovaluuta ja mis kõik muu. Kullapõrnikad, kes ka juba oma hõbelusikad sulatusahju ajanud, pidid taluma mitmekümneprotsendilist langust.

Tõsi, valutab üksnes neil, kes hüppasid paati alles sel aastal. Ka pärast viimast suurt kukkumist näitavad kõik kõverad, mis peegeldavad skepsist ülikõrge võlakoormaga riikide maksejõulisusse, püstloodis kasvu. Usku, et aeg muutub rahulikumaks ja tavapärasemaks, on maailmas vähe. Ja seda õigustatult.

Õieti võib tunda mõni sisalikinimestest pajatav vandenõuteoreetik pärast reedest Epsteini toimikute värsket paljastust, et võib-olla ongi kogu kaardimaja lõplikult kokku varisemas. Sellest allpool juba lähemalt.

Möödunud nädala kolm suurt lugu

Elu Ukrainas on üha keerulisem. Venemaa jätkas möödunud nädalal rünnakuid Ukraina energiataristu ja tsiviilelanike vastu. Tabamusi said ka reisirong ja buss — viimases olid energiafirma DTEK kaevurid, kellest hukkus rünnakus 12.