Ebavõrdne palk püsib palgasaladusel

Tasustamise põhimõtted peavad olema arusaadavad

Kui palgaläbirääkimised ei toimu seesuguses avatud õhkkonnas, siis võib töötajal olla pärast väga raske mõista, miks ta ühest või teisest kolleegist vähem või rohkem teenib ja kas tegu mitte palgadiskrimineerimisega pole. Kui töötaja sel puhul ka kohe tööandjalt õigust nõudma ei tõtta (olgu hirmust või ebamugavustundest), võib see ometi tuua kaasa pinged ja stressiõhkkonna, mille vältimine peaks samas olema oluline kogu tööpere jaoks. Selge, et töö tasustamise põhimõtted ja alused peavad olema arusaadavad mõlemale poolele, see tagab vastastikuse mõistmise ja austuse.

Värbamisega seonduvalt kardetakse sageli veel ka seda, et palganumbri avaldamine võib tuua kaasa õnneotsijate avalduste kasvu, hoolimata sellest, et neil tegelikult nõutavat kvalifikatsiooni pole, või vastupidi, väikese kandidaatide arvu, kui pakutav palk keskmisele alla jääb.

Ma kipun arvama, et see oht on seljatatav töökuulutuste parema läbimõeldusega, nõutava kvalifikatsiooni ja pakutavate hüvede korrektse ja tegelikkusele vastava loeteluga. Näiteks tasub tööandjal läbi mõelda, kas kolmas võõrkeel on nõuete all tõesti vajalik või mitte (ja kui see on esitatud üksnes soodustava asjaoluna, siis kui palju selle eest ollakse valmis lisatasu maksma), kas juhiloa olemasolu on eeldatud ja tingimata vajalik, mil moel ja määral täpselt ollakse valmis kaugtööd lubama, kui tihti ootavad töötajat ees lähetused, mida tegelikult peetakse silmas paindliku tööaja all jne.

Milliste oskustega inimest tööle otsitakse?

Hoopis eraldi tasub analüüsimist, kui väga on ikkagi tarvis töökuulutuses nimetada ära säravaid silmi, kohusetundlikkust või avatud meelelaadi ja mida nende all silmas peetakse. Mida rohkem on töökuulutuses kirjas nõudmisi, millest meil võib olla üsna erinev arusaam, seda suurem on ka tõenäosus, et leidub õnneotsijaid, kes oma silmi piisavalt säravaks julgevad pidada. Muidugi ei tasuks tööandjal ka valikut juba ette liiga palju kitsendada (näiteks lisades kuulutusele pildi nais- või meessoost töötajaga, mis võib tekitada eelhoiaku, et oodatud on üksnes teatud soost kandideerijad), aga ka mitte sõnastuses liiga uduseks jäädes (projektijuht, administraator või programmeerija on kõik niivõrd ebaselged mõisted, et ilma üsna täpse tööülesannete kirjelduse ja kvalifikatsiooninõueteta polegi võimalik kellelgi aru saada, kas ta võiks sellele tööle sobida või mitte), mis võib tuua küll palju kandideerijaid, aga vähe neid, kes pakutud töökohale päriselt sobivad.

Üha enam võiksid tööandjad pöörata tähelepanu ka värbajate, intervjueerijate ja palgaläbirääkijate eelarvamuste testimisele, sest need võivad kergesti palgaläbirääkimisi mõjutada ja mõne haavatavamast sihtgrupist töölekandideerija puhul seaduse mõttes ebaõiglaselt madalamas palgakokkuleppes väljenduda.

Kvalifitseeritud tipptegijad kipuvad uduselt sõnastatud töökuulutusi vältima ka sel põhjusel, et need tekitavad paratamatult eelhoiaku, et tööandja ei ole töökorraldust ja ootusi selgelt läbi mõelnud. Olukorras, kus tööpuudus on madal ja tööd lihtne leida ning töökuulutustele reageerivad sageli ka inimesed, kel töö olemas (aga otsitakse uusi väljakutseid, paremat eneseteostust või kõrgemat palka), on töökuulutuse sõnastus ja läbimõeldus nii mõnigi kord esimene mainekujunduse vahend, millest ehk kaugemale ei vaadatagi.

Palgast rääkimist keelata ei saa

Ja lõpuks, palkade avalikustamisele töötab praegu vastu veel üks levinud vääruskumus – tööandja saab töötajal keelata oma palganumbrit avaldamast. Kuna tööandja peab sageli ülalloetletud ühiskonnas levinud hirme tõsiseltvõetavaks, siis ta seda ka tegema kipub. Töölepinguseadus aga keelab hoopis tööandjal ilma töötaja nõusolekuta või seadusest tuleneva aluseta avaldada andmeid töötajale arvutatud, makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta. Seega ei või tööandja töötaja kolleegile tema palga suurust öelda, töötajal endal on selleks aga õigus olemas.

Tööandja ei saa keelata töötajat oma palgast rääkida. Soolise palgalõhe ja palgadiskrimineerimise vastu võitlejad soovitavad üksmeelselt: räägi oma palgast kaastöötajatega. Praegu on see ainus viis, kuidas ebavõrdset palgamaksmist tuvastada.

Mina loodan, et palgast rääkimise tabust vabanedes liigume me ajapikku lähemale ka palgasaladusest sootuks loobumisele, töökuulutustes palganumbri avalikustamisele ja avatumatele palgaläbirääkimistele juba töökohale kandideerimisel. Parem ligipääs palgainfole võimaldab inimestel oma konkurentsivõimet tööturul paremini hinnata, ühtlustab palgaootusi, suunab pilgu enesearendamisele, aga peamine, vähendab palgadiskrimineerimist.

* Kavandatav perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmine peaksid seda olukorda pisut parandama, sest planeeritud on meetmed, mis peaksid julgustama ka isasid vanemahüvitist kasutama.

ALLIKAS: Feministeerium