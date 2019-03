Valmiskünnis kui arengutõke

Ajast ja arust viieprotsendine valimiskünnis pärsib väikeste erakondade ja nende toetajate ideede jõudmist riigikokku, kirjutab Elurikkuse Erakonna (ERE) juhatuse liige, ettevõtja Lauri Tõnspoeg.

Lauri Tõnspoeg Foto: Elurikkuse Erakond

Tänavused valimised näitasid, et poliitikas midagi ei muutu. Süsteem on valmis ja valitseb veel kaua. Valimiskünnise alla jäid kõik väiksemad erakonnad ja parlamenti pääsesid vaid vanad ja suured. Küsimus ei ole selles, et eestlased ei oleks tahtnud muutust, vaid seadusesse sokutatud 5protsendises valimiskünnises. See ongi kõige kavalam nipp, kuidas süsteemi võimu kindlustada, sest läbi selle saab teha propagandat, „sellel pole nagunii lootust“ ja „su hääl läheb kaduma“ ning seeläbi tõkestada uute poliitiliste jõudude teket.