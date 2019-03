Eesti võiks laenata 10 miljardit eurot

Sihtotstarbeliselt laenata ja investeerida on oluliselt mõistlikum kui käed rüpes istudes madala laenukoormuse üle uhke olla, kirjutab arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis ettevõtja Kristjan Salumaa.

Riigi rahandusele on plaanist restart teha. Riigireformi elluviimise kokkuleppe valguses on ajastus ideaalne, käivitamaks laenuraha abil investeerimisprogramm. Eesti on madalaima laenukoormusega riik Euroopa Liidus, mistõttu on meie positsioon laenu võtmiseks soodne. Kolme miljardi euro suurune laen suurendaks meie laenukoormust praeguselt 8 protsendilt veidi enam kui 20 protsendile SKPst. Siiski jääksime endiselt Luksemburgi ette liidriks ja madalaima laenukoormusega riigiks Euroopa Liidus. Kuue miljardi euro suurune laen tähendaks laenukoormust suurusjärgus 35 protsenti ja esiviisiku piiril konkureerimist Taaniga. Endiselt tugev tulemus, mis teistele eeskujuks. 10 miljardit kukutaks meid esikümne piirile. Ometigi oleks selle summaga meie 50protsendine laenukoormus oluliselt parem kui Euroopa Liidu 82protsendine keskmine. Samas tuleks Eesti majandusse 10 miljardit.