Läti plaan pole ime - aktsiisi muutmine käivitab ahelreaktsiooni

Põhjamaade kogemused näitavad selgelt, et ühe riigi aktsiisimäärade muutus vallandab üldjuhul ahelreaktsiooni, kuna naaberriigid ei soovi oma kaubanduspositsioone ja piirikaubanduse aktsiisitulu kaotada, kirjutab PwC juhtivkonsultant Erki Mägi.

Erki Mägi

Ka hiljuti PwC tehtud aktsiisiuuringus toodi esile, et aktsiisipoliitikat ei saa teistest isoleerituna ellu viia. Juba tekkinud piirikaubandust on väga keeruline ära kaotada ning see ei tulene vaid naaberriikide võimalikest aktsiisipoliitilistest vastureaktsioonidest.