Sigrit Tiits: riik saab olla ettevõtete käepikendus

Paljudele ettevõtetele on kõrgetasemelistest välisvisiitudest suur kasu, kuid veelgi parem oleks, kui ettevõtted saaksid selliseid tegevusi pikemalt planeerida, kirjutab Taltechi ekspordijuhtimise magister Sigrit Tiits.

Sigrit Tiits. Foto: erakogu

Maailma majanduse globaliseerumise trend on muutumas ja jõudnud uude etappi. Kui veel mõni aeg tagasi tundus, et digitaalsed tehnoloogiad on avanud tee globaalsele maailmale ning on siin selleks, et jääda, siis nüüd varjutavad seda trendi antiglobalismi sõnumid. Suurema poliitika ja oma turu kaitseks on kehtestatud nii sanktsioone kui ka tollipiiranguid ning uusi makse. Olukorras, kus aastakümneid pidanud kokkuleppeid vaadatakse üle ja otsitakse põhjuseid muutusteks, on oluline roll isiklikel suhetel ja sellel, kui edukalt suudetakse kaubanduskokkuleppeid teha.