Villu Kõve: kuidas panna tehisintellekt ja kohtunik koos töötama?

On loomulik, et kohtusüsteemi tulevikus järjest enam automatiseeritakse, kuid inimlik mõõde ei tohi õigusemõistmise juurest kunagi kaduda, rääkis riigikohtu esimees Villu Kõve 14. veebruaril kohtunike täiskogul peetud kõnes.

Villu Kõve. Foto: Presidendi kantselei

Digitaalsete lahenduste rakendamine on paratamatus ja ei ole põhjust kahelda, et need hakkavad pikemas perspektiivis kohtute tegevust, sealhulgas õigusemõistmist, üha enam mõjutama. Kohtud kasutavad iga päev menetlusdokumentide koostamiseks ja kättetoimetamiseks erinevaid arvutiprogramme. Samuti on infotehnoloogilised lahendused andnud õiguspraktikute käsutusse süstematiseeritud andmebaasid õigusakti ja kohtupraktika haldamiseks.