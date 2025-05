Tagasi 07.05.25, 16:26 Joosep Põllumäe: kas ülemus saab olla sõber? Inimesed hindavad juhina inimest, kes oskab olla sõbralik ja mõistev, kuid säilitab siiski oma autoriteedi. Piiri saab õigesse kohta tõmmata ainult juht ise, kirjutab Elisa grupi meelelahutuslahenduste juht Joosep Põllumäe.

“Juhi peamine vastutus on tagada organisatsiooni eesmärkide saavutamine. Sõbrasuhted töötajatega ei tohiks varjutada vajadust olla õiglane, järjekindel ja objektiivne,” kirjutab Joosep Põllumäe.

Foto: Erakogu

Milline peaks välja nägema töötaja ja juhi vaheline suhe? Sellele küsimusele pole üht õiget vastust. Mõned juhid usuvad, et sõprus töötajatega aitab luua pingevaba õhkkonna ja soodustab koostööd, teised aga kardavad, et liigne familiaarsus vähendab professionaalsust ning takistab objektiivsust. Ent on siiski mõned põhimõtted, millest kõik juhid lähtuda saavad.