Tagasi 17.09.25, 13:12 Helen Sooväli-Sepping: ettevõtja, tunne tuleviku tarbijat Ettevõtja peab arvestama tuleviku tarbija ehk Z-põlvkonnaga, kes väärtustab ringmajandust, kirjutab TalTechi kestlikkuse ja rohepöörde nõunik Helen Sooväli-Sepping raamatu “Ringmajanduse ärirevolutsioon” arvustuses.

Pikka aega oodatud raamat on lõpuks tõlgitud ja kättesaadav.

„Ringmajanduse ärirevolutsioon“ räägib teadlikust otsusest tegeleda äriga peatselt saabuvas tulevikus, mil tooraine kättesaadavus muutub aina keerulisemaks geopoliitilises, klimaatilises ja majanduslikus olukorras.

See raamat ei ole maailma päästmise aktsioon prügihunnikus tuhnimisest, millega saaks kasumit teenida. Skeptilist Eesti lugejat võib sõna „revolutsioon“ pelutada – teame-teame, millega need revolutsioonid lõpevad. Kuid oluline endale ettevõtjana aeg-ajalt meelde tuletada: tarbija teadlikkus kasvab ja mis veel olulisem, tunne tuleviku tarbijat, Z-põlvkonda.

Kuidas avastada uusi ringseid ärivõimalusi ja minna järk-järgult lineaarselt mudelilt üle ringmajandusele, õpetab Julia Binderi ja Manuel Brauni raamat "Ringmajanduse ärirevolutsioon". Raamatus on üle saja päriselulise näite ning palju praktilisi küsimusi ja töölehti.

Raamatu kirjutamisele eelnes kümme aastat uurimistööd ringmajandusmudelile üle läinud ettevõtetes. Uurimistulemused on sünteesitud sadade ettevõtete kogemuslugude baasil ärimudeli raamistikeks, samal ajal näidates võimalusi, kuidas ühendada keskkondlik ja majanduslik kasu.

Iseäranis väärtuslikud on need leheküljed, kus kirjeldatakse ringmajanduse eripärasid ja barjääre, mida tuleb ületada.

Mis kasu mina ettevõtjana seda raamatut lugedes saan?

Raamatut tuleb lugeda kui arenguteekonda suunas, kuhu ärikeskkond muutub järgmisel 10‒15 aastal. Autorid viitavad vajadusele võtta revolutsioonilisi ringmajanduse ärimudeleid kiirelt kasutusele.

Olulisem küsimusest, kas neid viit raamatus välja pakutud ärimudeli arhetüüpi saab ka Eesti oludes rakendada, on nende tundmine ja nendest inspiratsiooni ammutamine. Loomulikult on ka Eestis mitu ringse majanduse arhetüüpidesse sobituvat ettevõttet.

Raamatu väärtus seisneb võimaluste nägemises toimivates ettevõtetes, kuidas kasumilikkust kasvatada uute ärimudelitega. Soovitan tutvuda näiteks Mercedes Benz gruppi kuuluva ettevõttega Mercedes Benz Mobility, mida küll raamatus ei käsitleta, kuid mis näitlikustab raamatus kirjeldatud arhetüüpi.

Kuidas tekitada ärirevolutsiooni alustavas, väikese eelarvega väikses ettevõttes, kui on olemas hea idee, kuid häkatonides pole võimalust osaleda? Sellest see raamat ei räägi. Nii saabki öelda, et väikeettevõtjat see raamat tööriistakastina ei aita, parimal juhul paneb unistama.

See raamat on mõeldud avara, euroopaliku väärtusruumiga lugejale, kes oskab lugu pidada tippspetsialistide arutluskäikudest ja nõuannetest, et siseneda ringmajanduse algtõdedesse.

Ringmajandus on kohal. Põlvkond Z on ettevõtluses kohal ja nii ongi „Ärirevolutsioon ringmajanduses“ muutumas peagi pigem järelaitamisõpikuks.