Tagasi 08.10.25, 16:11 Reformierakondlasest ettevõtja: volikogud aidaku valitsust survestada On oluline, et valitavad volikogud mõistaksid vajadust survestada valitsust toitlustusteenuse käibemaksumäära alandamisele, kirjutab ettevõtja Verni Loodmaa (Reformierakond) vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Hotelliettevõtja Verni Loodmaa.

Foto: Ragnar Peets / Tartu Postimees / Scanpix

Maksupoliitika kujundamine ei ole üldjuhul Eestis kohaliku omavalitsuse teema. Küll aga on sellel oluline mõju kohaliku elu korraldamisele ja toimimisele. Just seepärast on oluline, et valitavad volikogud mõistaksid vajadust survestada valitsust toitlustusteenuse käibemaksumäära alandamisele.