Reformierakondlasest ettevõtja: volikogud aidaku valitsust survestada

Maksupoliitika kujundamine ei ole üldjuhul Eestis kohaliku omavalitsuse teema. Küll aga on sellel oluline mõju kohaliku elu korraldamisele ja toimimisele. Just seepärast on oluline, et valitavad volikogud mõistaksid vajadust survestada valitsust toitlustusteenuse käibemaksumäära alandamisele.
Ettevõtte tulumaksu kehtestamine ja selle jagamine omavalitsusega aitab mitte üksnes ettevõtlust tuua, vaid ka olla huvitatud kasumlikust ettevõtlusest, kirjutab Luminori peaökonomist Lenno Uusküla vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Leidub mitu teemat, millest kohalikel valimistel võiks rohkem rääkida, selmet riigi tasandi probleeme esile tõsta, kirjutab LHV ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Äripäeva raadio saatesarja “Ambitsioon” uue saate alapealkiri on "miks muutus teeb haiget, aga stagnatsioon tapab”. Saates arutlevad saatejuht Hando Sinisalu ja Andres Haavel Empowerment Estoniast seekordse saatekülalise, Omniva juhi Martti Kuldmaga, muutuste juhtimisest suures organisatsioonis. Martti Kuldma avab kuulajatele ka, kuidas Omniva liigub start-up’ilikuma mõtteviisi suunas.