Euroopa pakiuputus: Eesti prognoosib Hiina pakkide viiekordistumist

USA tollireeglite karmistumise järel on plahvatuslikult kasvanud Hiina pakkide saabumine Euroopasse. Nii ka Eestis.
- Poole miljoni asemel on tänavu oodata 5-6 korda rohkem Hiina pakke.
- Foto: Liis Treimann
Maksu- ja tolliameti tollikorralduse osakonnajuht Hannes Umborg ütles, et tänavu on deklaratsioonide arv hüppeliselt kasvanud võrreldes 2024. aastaga – prognooside kohaselt võib aasta lõpuks tollile esitatud deklaratsioonide arv ulatuda varasema 0,5 miljoni asemel 2,5–3 miljonini. “Kuigi kõik need saadetised ei jää Eestisse, suurendab nende menetlemine meie töökoormust märkimisväärselt,” rääkis ta.
