Äripäev
Küsi ÄPltUUS! Minu Äripäev PRO
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,19%293,16
  • OMX Riga−0,08%909,08
  • OMX Tallinn−0,34%1 936,83
  • OMX Vilnius0,05%1 253,26
  • S&P 5000,37%6 739,74
  • DOW 300,17%46 683,48
  • Nasdaq 0,62%22 930,16
  • FTSE 1000,63%9 543,08
  • Nikkei 225−0,45%47 734,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,71
  • OMX Baltic0,19%293,16
  • OMX Riga−0,08%909,08
  • OMX Tallinn−0,34%1 936,83
  • OMX Vilnius0,05%1 253,26
  • S&P 5000,37%6 739,74
  • DOW 300,17%46 683,48
  • Nasdaq 0,62%22 930,16
  • FTSE 1000,63%9 543,08
  • Nikkei 225−0,45%47 734,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,71
  • 08.10.25, 17:27

Raadiohommikus: jõukusesest, kinnisvarast ja lendamisest

Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis on kinnisvaravaldkonna uued ja vanad tegijad, räägitakse rahatarkusest eri külgedelt, aga ka lendamisest ja tarkvaraettevõtte tegemistest.
Kella poole kaheksa ajal räägime hiljuti edukatest majandustulemustest teatanud Uptime’i tegevjuhi Eero Tohvriga.
  • Kella poole kaheksa ajal räägime hiljuti edukatest majandustulemustest teatanud Uptime’i tegevjuhi Eero Tohvriga.
  • Foto: Raul Mee
Kella poole kaheksa ajal räägime hiljuti edukatest majandustulemustest teatanud Uptime’i tegevjuhi Eero Tohvriga, kellelt palume ka Eesti majanduskeskkonna võrdlust teiste Euroopa riikidega. Enne kella kaheksat kõlab ka intervjuu pikaaegse rahatarkuse eestkõneleja, Rahaasjade Teabekeskuse juhi Mari-Liis Jäägeriga.
Rahateemadel jätkame ka peale kaheksasi uudiseid, mil stuudios on SEB kogumise, investeerimise ja pensionivaldkonna juht Elisabet Visnapuu, kes keskmise eestimaalase investeerimisportfelli iseloomustamise kõrval avab ka, millest Eesti investor unistab. Enne kui kell saab pool üheksa, kaevume Tallinna Lennujaama ja Rayanairi vahel taas lahvatanud erimeelsuste tagamaadesse, millega seoses on stuudios Tallinna Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe.
Edasi jätkame kinnisvara lainel – kolmveerand üheksa ajal tuleb stuudiosse turuülevaadet andma äsja Pindi Kinnisvarast lahkunud staažikas kinnisvaraanalüütik Peep Sooman ning pärast üheksat tervitame augustis kinnisvarafirmat Hepsor juhtima asunud Martti Krassi.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saatejuht on Lauri Leet, uudiseid toimetab Joonas-Hendrik Mägi.
Saatepäev jätkub kolme saatega:
11.00–12.00 “Luubi all”
Saates on plaanis vestelda kolmel teemal. Kõigepealt harutame lahti ühe nimeka rahvusvahelise ettevõtte endise tippjuhi skeemi, milles ta reklaamifirmade arvete abil pani enda tasku sadu tuhandeid eurosid tööandja raha. Siis räägime, kuidas Tšehhi autode äriga kuulsaks saanud JMVga lepingu lõpetanud pank nõuab firmalt autode tagastamist.
Kolmanda teemana piilume Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuselt kokku 39 miljoni euro suuruse toetuse otsuse saanud äriprojekti osanike omavaheliste suhete telgitagusesse. Saate teevad Äripäeva ajakirjanikud Marge Ugezene, Polina Volkova ning saatejuht Koit Brinkmann.
12.0013.00 “Digitark äri”
Saates kuuleme uudiseid äriregistri arengutest, mis tõotab ettevõtjale senisest kordi lihtsamat aruandlust. Eesootavaid muutusi valgustab Registrite ja Infosüsteemide Keskuse 0-aruandluse tiimi juht Aleksandr Beloussov. Saadet juhib Mare Timian.
13.0014.00 “Õppetund”

Hetkel kuum

  • 04.10.25, 10:18
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot
  • 06.10.25, 08:00
Välismaalt ostetud autode turg kuivas kokku. “Müüme maru vaevaliselt”
  • 07.10.25, 06:00
Keelatud ilu: geellakkide keeld lõi küünetehnikute äri sassi
Eesti täidab euronõuded naabritest rangemalt
  • ST
  • 07.10.25, 16:18
Mis pidurdab elektromobiilsust ja millised on elektriautode laadimisvõimalused? Eksperdi hinnang

Artikkel jätkub pärast reklaami

Täiskasvanute koolituse seaduse muudatusega on Eestis loodud täiesti ainulaadne võimalus koolitusettevõtetele – pakkuda mikrokvalifikatsiooniõpet. Saates räägime, kuidas kogu protsess käib, milliseid kogemusi ja õppetunde andsid esimesed hindamised ning miks mikrokvalifikatsiooniõpe on oluline samm nii koolitusasutuste arengus kui kogu täiskasvanuhariduse maastikul. Stuudios on HARNO Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täienduskoolituste hindamisjuht Trine Tamm, BCS Koolituse tegevjuht Anni Sild ja BCS Koolituse teostusjuht Sven Lööndre. Saadet juhib Katre Savi.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Mis pidurdab elektromobiilsust ja millised on elektriautode laadimisvõimalused? Eksperdi hinnang
  • ST
  • 07.10.25, 16:18
Mis pidurdab elektromobiilsust ja millised on elektriautode laadimisvõimalused? Eksperdi hinnang

Hetkel kuum

Saue vallavanem Andres Laisk leiab, et ta ei olegi mitte niivõrd poliitik, vaid rohkem valla tegevjuht. “Nii-öelda tasustatud tippjuht. Lihtsalt kohaliku omavalitsuse eripära on see, et sul on asju lihtsam teha, kui sul on poliitiline mandaat.”
Suur lugu
  • 07.10.25, 06:00
Saue kuningas Andres Laisk: keegi võiks vahel aitäh ka öelda
Teflonmehed: valimislugude sari
Estem Tehnikakaubad OÜ on 1992. aastast tegelenud metsa- ja aiatehnika müügi, hoolduse ja remondiga. Edaspidi jätkatakse e-poega.
Uudised
  • 07.10.25, 14:37
Pika ajalooga Jõgeva perefirma koondab. “Tahaks jalad sirgu lükata”
Investor Toomas tegi otsestuudios aktsiaostu, millest kirjutas juba reedel. Fotol investor Toomase meeskonda kuuluv Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang, kes tegi Toomase nimel tehingu ka viimati investor Toomase konverentsil.
Saated
  • 07.10.25, 13:04
Investor Toomas ostis otsesaates aktsiaid
Ligi 10 aastat küünetehnikuna töötanud Marge Saarma sõnul toimuvad nii kiired ja suured muutused esmakordselt.
Uudised
  • 07.10.25, 06:00
Keelatud ilu: geellakkide keeld lõi küünetehnikute äri sassi
Eesti täidab euronõuded naabritest rangemalt
Ettevõtte juht Joonatan Vinkel. Peamised ekspordiriigid on Softrendile järjekorras Taani, Rootsi, Soome, Saksamaa ja Ühendkuningriik. Soomes asuv salong otsustati sulgeda.
Majandustulemused
  • 07.10.25, 16:20
Eesti mööblitootja kukkus miljoni euroga kahjumisse
Endoveri kinnisvaraportfellis on üle 70 projekti kokku 368 000 ruutmeetri elu- ja äripinnaga.
Uudised
  • 07.10.25, 10:05
Endoveri pealikuks toodi Eesti Energia endine tippjuht
Vahetult enne Eviko Ehituse pankrotti varises kokku tema emafirma Eviko AS. Ehituspundi lagunemise tõttu jäid pooleli mitmed objektid, sealhulgas Sindi raekoja ehitustööd.
Uudised
  • 07.10.25, 17:54
Pankrotistunud ehitusfirma juht pareeris kohtus suurt kahjunõuet
Mis pidurdab elektromobiilsust ja millised on elektriautode laadimisvõimalused? Eksperdi hinnang
  • ST
Sisuturundus
  • 07.10.25, 16:18
Mis pidurdab elektromobiilsust ja millised on elektriautode laadimisvõimalused? Eksperdi hinnang
Poole miljoni asemel on tänavu oodata 5-6 korda rohkem Hiina pakke.
Euroopa pakiuputus: Eesti prognoosib Hiina pakkide viiekordistumist
Maksulaekumine mullu kahekordistus
Mais käis Artea panga juhtkond minul ja Investeerimsklubil külas, et tutvustada lähemalt oma äri ja tegemisi, kuna suurt osa nende aktsiatest omavad Eesti investorid.
Panin tuhanded sisse ja jään Leedu majanduse kasvu ootama
Odavam kakao tõotab langetada šokolaadi hinda
Odavam kakao tõotab langetada šokolaadi hinda
Poole miljoni asemel on tänavu oodata 5-6 korda rohkem Hiina pakke.
Euroopa pakiuputus: Eesti prognoosib Hiina pakkide viiekordistumist
Maksulaekumine mullu kahekordistus
Tarmo Trei.
Tarmo Trei: kohalikud teed on ka kohalike poliitikute asi
Ryanair lahkub Tallinnast pauguga nagu ikka, mõjutatud on viis sihtkohta.
Ryanair ähvardab Tallinnast lahkuda. Lennujaam: süüdistused on alusetud ja eksitavad
Eestiski tehaseid omav ABB kaalus algselt robootikaäri eraldamist iseseisvaks ettevõtmiseks, kuid nüüd otsustati müügitehingu kasuks. Fotol on näha ABB robotit mängimas lauatennist tänavu augustis humanoidrobotite maailmamängudel.
ABB müüb robootikaäri jaapanlastele 5,4 miljardi eest
Lisatud ABB Eesti juhi kommentaar
Aasta Enefit Green i juhtinud Juhan Aguraiuja peab nentima, et Leedus läheb tuuleparkidega paremini kui Eestis.
Enefit Greeni juht: tuulepargid edenevad vaevaliselt. Lootus on uuel ettevõttel
Eestis pole odav moodulmaju toota, hind on pea sama mis Soomes ja Rootsis, tõdes Hilandero Houses OÜ juhatuse liige Sander Maripuu.
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
Omniva juhatuse esimees Martti Kuldma.
  • ST
Martti Kuldma juhib Omnivat nagu iduettevõtet
Suurima päevakäibe Balti börsidel saavutas Artea bankas, mille aktsia kallines ligi 0,5 miljoni eurose käibega 1,99%.
Balti börsidest edenes vaid Vilnius, USA aktsiad tõusid vaatamata ebakindlusele
Tänasest läheb käima Everausi teise seeria võlakirjapakkumine. Varsti toob võlakirjad turule ka Hepsor.
Kaks kinnisvaraarendajat tulevad turule uute võlakirjadega
Viimase aasta jooksul on väärismetalli hind tõusnud ligi 50%.
Kulla hind ületas esmakordselt 4000 dollari piiri
Tehnoloogiaaktsiate tõus rauges, kui Oracle teatas, et ettevõtte pilveteenuste ärisuuna kasumimarginaal jäi Wall Streeti ootustele alla.
Oracle pidurdas tehnoloogiarallit ja viis USA indeksid langusesse
Ekspress Gruppi kuuluva Delfi Meedia nõukogu jätkab tegevust neljaliikmelises koosseisus, kuhu kuulub ka endine grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu.
Ekspress Grupp muudab tütarfirmade nõukogusid
Haapsalu linnapea Urmas Sukles möönab, et võib-olla on demokraatia toimimise mõttes võimu vahetumine tõesti hea, aga juhtimise mõttes kindlasti mitte.
25 aastat linnapea ja kohalik ärimees: tahaks üksi valitseda
Teflonmehed: valimislugude sari
Kolmkümmend aastat autoäriga tegelenud Jaanus Tensingu ettevõtte Docs Nordicu mahud on aastaga kukkunud kolm korda. Küll aga jääb ettevõtja optimistlikuks, sest majandus käib ju ikka lainetena.
Välismaalt ostetud autode turg kuivas kokku. “Müüme maru vaevaliselt”
Tartus asuvasse autokollektsiooni on jõudnud lisaks Ameerika sõidukitele ka suur hulk nõukogude ajastu liiklusvahendeid.
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot
Vilniuse börs meelitab kõrge dividenditootlusega. Pensionireformist vabanev raha võib ka aktsiate hinnad kännu tagant liikuma lükata.
Suur aktsiate võrdlus: mida võtta Balti börsilt Leedu pensionireformi eel
Porsche Taycan Turbo on üks luksuslikest autodest, mis võib-olla peagi otsib endale uut omanikku.
Valus pööre. Coop Pank nõudis JMV-lt kümned autod tagasi
Ülegabariidiliste ja raskevedude korraldamisega tegeleva Quickporti omanikud on Mihhail Aprelski ja Maksim Juferev.
  • PRO
Autotranspordi TOP: kahemehefirma tegi puhta töö
Pingereas üle 170 autovedaja
Aasta alguses peetud istungil ütles Martin Kirsberg, et ei ole milleski süüdi. Tema kolleeg ja skeemis kaasa mänginud reklaamifirma samas rääkisid sisuliselt välja, mida tegid.
Firma tagant varastanud tippjuht peab tagasi maksma üle poole miljoni euro
Lisatud prokuröri kommentaar
Kliendid on pidanud pöörduma veebipoega Areaal tekkinud murede pärast tarbijakaitsesse. Seejärel on nende mured ka lahenduse leidnud, ehkki tarbijakaitseameti sõnul on pöördumiste arv märk, et kliendid ei saa vaidlusi lahendatud e-poe endaga.
Kõrbenud e-poe teine tulemine: kliendid otsivad taas abi tarbijakaitsest
Elukaaslased jäidki kalleid kodumasinaid ootama

Podcastid

Meelis Maasik ennustas AMD ja Nvidia tulevikku. "Eelviimases peatuses ei tasu peale hüpata"
Hommikuprogramm
Meelis Maasik ennustas AMD ja Nvidia tulevikku. "Eelviimases peatuses ei tasu peale hüpata"
00:00
Investor Toomase otsesaates läks aktsiate ostmiseks
Investor Toomase tund
Investor Toomase otsesaates läks aktsiate ostmiseks
00:00
SEB ekspert: noortel puudub praegu kodu ostmiseks vajalik investeering
Hommikuprogramm
SEB ekspert: noortel puudub praegu kodu ostmiseks vajalik investeering
Kuum tool: mängutööstus on riskantne, aga lõputu kasumiga ekspordiäri
Kuum tool
Kuum tool: mängutööstus on riskantne, aga lõputu kasumiga ekspordiäri
Kinnisvara omamine muutub üha enam rikaste privileegiks
Hommikuprogramm
Kinnisvara omamine muutub üha enam rikaste privileegiks
Eestis napib nii elektriinsenere kui ka oskustöölisi
Hommikuprogramm
Eestis napib nii elektriinsenere kui ka oskustöölisi
08.10.2025 ja 15.10.2025 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
08.10.2025 Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
Äripäeva Akadeemia
Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
3 akadeemilist tundi
09.10.2025 Exceli koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Exceli koolitus edasijõudnutele
8 akadeemilist tundi
09.10.2025 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 SEO koolitus
IT Koolitus
SEO koolitus
6 akadeemilist tundi
17.10.2025 AI võimalused projektijuhtidele
IT Koolitus
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 07.10.25, 06:00
Keelatud ilu: geellakkide keeld lõi küünetehnikute äri sassi
Eesti täidab euronõuded naabritest rangemalt
2
Uudised
  • 07.10.25, 14:37
Pika ajalooga Jõgeva perefirma koondab. “Tahaks jalad sirgu lükata”
3
Majandustulemused
  • 07.10.25, 16:20
Eesti mööblitootja kukkus miljoni euroga kahjumisse
4
Suur lugu
  • 07.10.25, 06:00
Saue kuningas Andres Laisk: keegi võiks vahel aitäh ka öelda
Teflonmehed: valimislugude sari
5
Saated
  • 07.10.25, 13:04
Investor Toomas ostis otsesaates aktsiaid
6
Uudised
  • 07.10.25, 10:05
Endoveri pealikuks toodi Eesti Energia endine tippjuht

Viimased uudised

Uudised
  • 08.10.25, 17:27
Raadiohommikus: jõukusesest, kinnisvarast ja lendamisest
Saated
  • 08.10.25, 17:20
Koristusfirma: alampalga tõus sunniks hindu tõstma, kuid kõik seda vastu ei võta
  • ST
Sisuturundus
  • 08.10.25, 17:18
Infosulgu tekkida ei tohi! Kuidas tagada elanikkonna teavitamine kriisiolukorras?
Börsiuudised
  • 08.10.25, 17:06
Balti börsidest edenes vaid Vilnius, USA aktsiad tõusid vaatamata ebakindlusele
Arvamused
  • 08.10.25, 16:22
Anne Keldremaa: kas valime betooni või kogukonna elujõu?
Arvamused
  • 08.10.25, 16:11
Reformierakondlasest ettevõtja: volikogud aidaku valitsust survestada
Toidu käibemaksumäär tuleb alla tuua!
Uudised
  • 08.10.25, 16:06
Euroopa pakiuputus: Eesti prognoosib Hiina pakkide viiekordistumist
Maksulaekumine mullu kahekordistus
Uudised
  • 08.10.25, 15:47
Saksa politsei saab loa droonid alla tulistada
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025