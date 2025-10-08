Tagasi 08.10.25, 17:27 Raadiohommikus: jõukusesest, kinnisvarast ja lendamisest Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis on kinnisvaravaldkonna uued ja vanad tegijad, räägitakse rahatarkusest eri külgedelt, aga ka lendamisest ja tarkvaraettevõtte tegemistest.

Kella poole kaheksa ajal räägime hiljuti edukatest majandustulemustest teatanud Uptime’i tegevjuhi Eero Tohvriga.

Foto: Raul Mee

Kella poole kaheksa ajal räägime hiljuti edukatest majandustulemustest teatanud Uptime’i tegevjuhi Eero Tohvriga, kellelt palume ka Eesti majanduskeskkonna võrdlust teiste Euroopa riikidega. Enne kella kaheksat kõlab ka intervjuu pikaaegse rahatarkuse eestkõneleja, Rahaasjade Teabekeskuse juhi Mari-Liis Jäägeriga.

Rahateemadel jätkame ka peale kaheksasi uudiseid, mil stuudios on SEB kogumise, investeerimise ja pensionivaldkonna juht Elisabet Visnapuu, kes keskmise eestimaalase investeerimisportfelli iseloomustamise kõrval avab ka, millest Eesti investor unistab. Enne kui kell saab pool üheksa, kaevume Tallinna Lennujaama ja Rayanairi vahel taas lahvatanud erimeelsuste tagamaadesse, millega seoses on stuudios Tallinna Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe.

Edasi jätkame kinnisvara lainel – kolmveerand üheksa ajal tuleb stuudiosse turuülevaadet andma äsja Pindi Kinnisvarast lahkunud staažikas kinnisvaraanalüütik Peep Sooman ning pärast üheksat tervitame augustis kinnisvarafirmat Hepsor juhtima asunud Martti Krassi.

Saatejuht on Lauri Leet, uudiseid toimetab Joonas-Hendrik Mägi. Saatepäev jätkub kolme saatega: 11.00–12.00 "Luubi all" Saates on plaanis vestelda kolmel teemal. Kõigepealt harutame lahti ühe nimeka rahvusvahelise ettevõtte endise tippjuhi skeemi, milles ta reklaamifirmade arvete abil pani enda tasku sadu tuhandeid eurosid tööandja raha. Siis räägime, kuidas Tšehhi autode äriga kuulsaks saanud JMVga lepingu lõpetanud pank nõuab firmalt autode tagastamist. Kolmanda teemana piilume Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuselt kokku 39 miljoni euro suuruse toetuse otsuse saanud äriprojekti osanike omavaheliste suhete telgitagusesse. Saate teevad Äripäeva ajakirjanikud Marge Ugezene, Polina Volkova ning saatejuht Koit Brinkmann. 12.00–13.00 "Digitark äri" Saates kuuleme uudiseid äriregistri arengutest, mis tõotab ettevõtjale senisest kordi lihtsamat aruandlust. Eesootavaid muutusi valgustab Registrite ja Infosüsteemide Keskuse 0-aruandluse tiimi juht Aleksandr Beloussov. Saadet juhib Mare Timian. 13.00–14.00 "Õppetund"

Täiskasvanute koolituse seaduse muudatusega on Eestis loodud täiesti ainulaadne võimalus koolitusettevõtetele – pakkuda mikrokvalifikatsiooniõpet. Saates räägime, kuidas kogu protsess käib, milliseid kogemusi ja õppetunde andsid esimesed hindamised ning miks mikrokvalifikatsiooniõpe on oluline samm nii koolitusasutuste arengus kui kogu täiskasvanuhariduse maastikul. Stuudios on HARNO Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täienduskoolituste hindamisjuht Trine Tamm, BCS Koolituse tegevjuht Anni Sild ja BCS Koolituse teostusjuht Sven Lööndre. Saadet juhib Katre Savi.

