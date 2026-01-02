Eveli Randlane: meie meditsiinisüsteem ei tööta, kuniks patsient seal orienteeruda ei oska
Eesti meditsiini puhul kehtib tees: kui inimene süsteemi ei mõista, siis süsteem ei tööta – ükskõik kui arenenud tehnoloogia selle taga on, kirjutab tervishoiu kasutajakogemusele spetsialiseerunud teenusedisainer Eveli Randlane.
Tervist ei saa osta, küll aga terviseteenuseid. Eesti on mitmekülgse terviseturismi arendamiseks üha haruldasemalt õige koht, kirjutab Margit Karina-Tarassova arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.