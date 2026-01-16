Erik Laur: rahulolematust ja pessimismi pole vaja segamini ajada

Andmeid analüüsinuna on ääretult imelik lugeda rikaste ettevõtjate kriitikat Eesti valitsuse suhtes ja väidet, et nad ei usalda valitsust, kirjutab aktsiaseltsi Infotark juhatuse esimees Jüri Ross vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Spordis ja äris viib eesmärkideni sarnane lähenemine ja edasiviiva optimismi tagab üks lihtne valem, kirjutab Swedbanki erakliendi finantseerimise divisjoni juht Tarmo Ulla vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.