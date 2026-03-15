Züleyxa Izmailova: emade tulumaks on mikropoliitiline mõtteharjutus, mitte suur otsus
Ettepanek langetada emade tulumaksu on hea näide pealtnäha ilusast toetusest, mis on tegelikult mikropoliitiline mõtteharjutus ega loo sidusamat ühiskonda, kirjutab riigikogu liige Züleyxa Izmailova (SDE).
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Mida pikemalt Lähis-Ida sõda kestab, seda rohkem tuleb riikides ka poliitilisi muutusi, sõnastab saates “Äripäev eetris” ajakirjanik Hebo Rahman-Eccles ning Martin Johannes Teder märgib Eesti näitel, et ka Reformierakonnal tuleb ilmselt juhti vahetada.
Riik või omavalitsused ei peaks üldiselt tegelema inimestele kinnisvara müümisega, aga lastega üksi jäänud vanemate aitamiseks võiks seda järelmaksuga teha küll – Eesti elu reaalsus on lihtsalt selline, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Viimaste aastate suvised paduvihmad on näidanud, et Eesti linnade sademeveesüsteemid ei tule äärmuslike ilmastikuoludega alati toime. Üha sagedamini ujutavad lühikese aja jooksul maha sadanud vihmad üle tänavaid, ristmikke ja hoove, samal ajal kui pikematel kuivaperioodidel tuleb haljastust kasta joogiveega. See paneb omavalitsused otsima lahendusi, mis aitaksid vihmavett senisest nutikamalt koguda ja kasutada.