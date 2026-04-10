Teadur: tehisaru väljub tasapisi kontrolli alt, loodetavasti pole meil ükskõik

Loome tehisarul põhineva isikliku riigiassistendi, mis jälgiks nii ettevõtte kui ka tavainimese andmeid, kehtivaid seadusi ja aruandluskohustusi ning annaks märku, kui midagi vajab muutmist ja mida selleks tegema peab, kirjutab Feliks Stavitski arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud artiklis.