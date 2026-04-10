Teadur: tehisaru väljub tasapisi kontrolli alt, loodetavasti pole meil ükskõik

Meil tuleb tegeleda oma peremehetunde kasvatamisega nii era- kui tööelus, vastasel juhul on ka tehisarule panustamine mõttetu, kirjutab juhtimistarkvara idu Moticheck kasvu- ja müügijuht Pille Parind-Nisula arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Loome Eesti Rahvustehisaru, avalik-õigusliku virtuaalnõuniku, andes tema kätte värskeimad riigi andmeallikad, kirjutab kirjutab MTÜ Kodanikupalga Ümarlaud Eestis juhatuse liige Jaanus Nurmoja arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Loome tehisarul põhineva isikliku riigiassistendi, mis jälgiks nii ettevõtte kui ka tavainimese andmeid, kehtivaid seadusi ja aruandluskohustusi ning annaks märku, kui midagi vajab muutmist ja mida selleks tegema peab, kirjutab Feliks Stavitski arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud artiklis.
Ikka ja jälle kuuleme uudistest, kuidas mõni tundlikke isikuandmeid omav ettevõte satub küberrünnaku ohvriks. Tõsi, tihti ei olegi süüdi otseselt ettevõte ise, vaid hooletu on olnud hoopis mõni koostööpartner. Siiski tasub igal ettevõttel järele mõelda, kas neil on tehtud kõik selleks, et tagatud oleks vähemalt küberturvalisuse baastase. Sama tasub uurida ka koostööpartneritelt, rõhutab Telia küberturbeekspert Henri Vajak.