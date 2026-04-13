Allan Eichenbaum: üldine ravikindlustus julgustaks ettevõttega alustama
Väärtustame inimest – korraldame kõigile meie inimestele ligipääsu arstiabile ja saame vastu tervema rahva, viljakama ärikeskkonna ja ka tugevama ja edukama riigi, kirjutab Allan Eichenbaum arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Kui tahame rohkem innovatsiooni ja uusi ettevõtteid, peame õppima ebaõnnestumist aktsepteerima ja sellest avalikult rääkima, kirjutab Andres Lehtmets arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?