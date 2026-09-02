Madis Laid: kulutati riigi aega ja raha, aga majutusteenuste turul jätkub ebavõrdne konkurents

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tegi otsused lühiajalise üürituru osas enne kooskõlastustähtaega ja tutvustas neid meedias, nagu poleks asjaosalistega üldse vaja arutada. Niimoodi muresid ei lahendata, kirjutab Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juhatuse esimees.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Madis Laid ministeeriumi lühiajalise üürituru otsuseid enne tähtaega sisuliselt juba lukku panduks;
- kuidas kirjeldab Laid hotellide ja lühiajalise üüri pakkujate vahelist ebavõrdset konkurentsi ning kelle arvelt see tema hinnangul sünnib;