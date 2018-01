Wall Streeti välkkauplejad sisenevad krüptomaailma

Kaspar Allik 18. jaanuar 2018, 15:30

Wall Street võib peagi veelgi suurendada oma osalust krüptokauplemises, sest märtsis avatav teenus teeb võimalikuks ka välkkauplemise, kirjutab Wall Street Journal.

Bitcoini hinna paremaks määramiseks tuleb New Yorgi börs välja professionaalsetele kauplejatele mõeldud tootega, mis võtab bitcoini hinna 15 platvormilt ning teeb seda senisest põhjalikumalt ning kiiremini.

Intercontinental Exchange Inc. liitub start-up'iga Blockstream, et luua andmevoog, mis võtaks informatsiooni maailma 15 kauplemisplatormilt ning edastaks selle finantsettevõtetele.

Märtsis alustav teenus edastaks infot üle kiirete lairibavõrkude samasuguses digiformaadis, nagu kasutatakse elektroonilises aktsiakauplemises.

Kuigi mitmed finantsinformatsiooni raskekaallased nagu Bloomberg ja Thomson Reuters edastavad krüptode hinda oma laialt kasutatavatel terminalidel, pakub uus teenus nimega Cryptocurrency Data Feed detailsemat infot, mida saaks kasutada ka välkkauplejad (high-frequency traders) ja riskifondid.

Näiteks on seal hulgas tehinguteraamat, kust on näha erinevate platvormide ostu- ja müügisurvet. See annab infot võimalike turuliikumiste kohta. Samuti aitab info efektiivsemalt kasutada arbitraaži võimalusi ehk platvormide hinnaerinevusi. Seni on see keeruline olnud ning volatiilsematel perioodidel on hinnad eri platvormidel erinenud üle 10 protsendi.

ICE Data Servicesi presidendi Lynn Martini sõnul on teenusele tugev nõudlus.