Punane värv naasis börsidele

Hirm inflatsiooni ees

USA turgude languse peasüüdlasena toovad analüütikud välja olukorda võlakirjaturul aga ka hirmu, et globaalne majanduskasv loob Föderaalreservile soodsa pinnase kriisiaja stiimulite ennaktempos kokku pakkimiseks.

USA 10-aastase tähtajaga riigivõlakirjade tulusus on kerkinud tugeva majandusstatistika toel 2,85%le ehk kõrgeimale tasemele alates 2014. aastast. Võlakirjade tootlused on kiirelt kasvama hakanud, sest investorid kardavad, et tugev tööturg tekitab inflatsiooniriski.

USA majanduses loodi jaanuaris 200 000 uut töökohta. Kuises võrdluses ulatus palgakasv 0,3 protsendini. See tähendab, et aastane kasv on juba 2,9 protsenti, mis on viimase kaheksa aasta kiireim palgatõus. Kiirem palgakasv võib põhjustada ka tempokama inflatsiooni, mis omakorda sunnib Föderaalreservi intresse kiiremini tõstma. Intresside tõstmine paneb aktsiaturud aga surve alla.

Nii langeski Dow Jonesi indeks reedel 665,75 punkti ehk 2,54% võrra, 25520,96 punktile. Punktides mõõdetuna on see suurim ühepäevane langus alates 2008. aasta detsembrist. Nädalaga langes indeksi väärtus ligemale 1100 punkti võrra. Protsentuaalselt oli langus finantskriisi aegu, mil indeks kauples 8000 punkti ringis, siiski oluliselt järsem.

S&P 500 on börsiindeks langes reedel 2,1% ja tehnoloogiaindeks Nasdaq ligi 2% võrra. Nädala lõikes langesid Dow Jones, S&P 500 ja Nasdaq vastavalt 4,1%, 3,9% ja 3,74% jagu. Vaatamata viletsale nädalale on kõik kolm börsiindeksit tänavu tugevalt plussis. Nii Dow kui S&P 500 on veidi enam kui kuuga kerkinud üle 3% ning Nasdaqi tänavune tootlus jääb 5% ringi.

Optsioonitehingute põhjal S&P 500 indeksi volatiilsuse ootust peegeldav Chicago optsioonibörsi volatiilsuse indeks VIX kerkis reedel 28,51%, 17,31 punktile. See on nn Wall Streeti hirmuindeksi jaoks suurim päevane hüpe alates Trumpi saamisest USA presidendiks.

Kõik pilgud ettevõtete tulemustel

Analüütikute hinnangul sõltub aktsiaturgude edasine käekäik paljuski sellest, milliseks kujunevad ülejäänud S&P 500 indeksisse kuuluvate ettevõtete neljanda kvartali tulemused. Tulemused on avaldamata veel ligi pooltel ettevõtetel.

Ehkki nii neljapäeval avaldatud USA tehnoloogiahiidude Apple ja Google’i emafirma Alphabeti ning reedel avaldatud energiaettevõtete ExxonMobil’i ja Chevroni tulemused valmistasid pettumuse, on S&P 500 indeksisse kuuluvate ettevõtete tulemused tervikuna olnud Thomson Reutersi andmetel oodatust selgelt paremad.

Vabariiklaste maksureformi raames langeb muu hulgas USA ettevõtte tulumaks 35 protsendilt 21 protsendile, mistõttu on ka ootused nii esimese kvartali kui käesoleva majandusaasta lõikes oluliselt suurenenud.

Kui veel mullu 20. detsembril oodati S&P 500 indeksisse kuuluvate ettevõtete 2018. aasta kasumite kasvuks 11,5%, siis nüüdseks on see ootus tõstetud 18,2% peale. Lisaks maksumuudatustele lõikavad USA ettevõtted kasu ka hoogustunud globaalsest majanduskasvust ning nõrgast dollarist, mis turgutab eksportijaid.

Tuleval nädalal avaldavad tulemused teiste seas Walt Disney, General Motors, Gilead ja Mexican Grill.