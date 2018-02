Aasia turud taastuvad tasapisi

Peale eilset järsku langust hakkasid Aasia turud eesotsas Jaapaniga taastuma.

Jaapani Nikkei 225 indeks oli hommikul 0,16 protsenti tõusnud ja suutis sellega pisut oma eilset, enam kui neljaprotsendist kukkumist pehmendada. Enim andsid indeksile hoogu Toshiba (+3%), Mitsubishi Heavy Industries (+5,9%) ja ka Nissan Motors oli tuntumatest aktsiatest 0,2 protsendipunktiga plussis. Aasia Dow näitas 0,13protsendist plussi.

Seevastu olid meeleolud kehvemad Shanghais, kus jätkus langus - 1,4 protsenti. Miinuses olid ka India Sensex ja Singapuri börsiindeks.

Kauplemispäev algas Aasia börsidele paljutõotavalt: nii tegi Nikkei enam kui kolmeprotsendise hüppe, kuid päeva lõpuks jõud rauges. Algse ralli põhjuseks olid optimistlikud meeleolud USA börsidel, kus Dow lõpetas 2,3 ja S&P 500 indeks 1,7 protsenti avanemistasemest kõrgemalt.

"Ainsaks üllatuseks on see, et praegune turu volatiilsus varem juba ei juhtunud," kommenteeris olukorda JPMorgani investeeringute juht Richard Titherington. MarketWatchile ütlesid Hiina analüütikud, et muret teevad USA-Hiina pinged ning korruptsioonivastaste meedete laine Hiina finantssektoris, mis võib ettevõtete kasumite kasvu pärssida. Kuid üldise sentimendi järgi oodatakse tänavu Aasias korralikku majanduskasvu.

Et närvilisus turgudelt kuhugi kadunud pole, näitab seegi, et USA indeksifutuurid olid hommikul taas punased.