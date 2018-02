Järgmine nädal toob USA inflatsioonihirmule selgust

Järgmisel nädalal avaldatakse USAs kaks tähtsat inflatsiooninäitajat, mis aitavad prognoosida, kas turgude volatiilsus jätkub või ootab ees rahulikum aeg.

Palgainflatsiooni tõus tõstis USA 10aastase võlakirja 3,0 protsendi tähisele lähemale, võttes sellega riskantsematelt aktsiatelt atraktiivsust ning külvates turule hirmu, et Föderaalreserv peab hakkama lühiajalisi intresse tõstma kiiremas tempos, kui seni on turul arvatud.

Tähtis on tõusu kiirus



Kuigi analüütikud on võlakirjade tulususe tõusu tugeva majanduse tõttu oodanud, on tõusu kiirus tulnud natuke ootamatult.

„Muutuse kiirus on tõesti oluline,“ ütles Ron Temple Lazard Asset Management’ist. „Kui me näeme tulusust järgmine nädal 3 protsendi peal, hakkab see inimesi veel enam hirmutama – aktsiaturu psüühika on praegu väga habras.“

Analüütikud tuletavad meelde, et võlakirjade tulusus ei ole tasemel, mis peaks investoritele muret tekitama, vaid hoopis selline, mis peaks tervemale globaalsele majandusele viitama.

USA 10aastase võlakirja tootlus viimase 30 aasta jooksul on 4,834 protsenti.