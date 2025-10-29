Tagasi 29.10.25, 11:11 Läti keskkonnateenuste kontsern soovib kaasata 15 miljonit eurot Kolmapäeval alustas esimest avalikku võlakirjapakkumist Läti keskkonnateenuste ettevõte AS CleanR, mille käigus soovitakse kaasata 15 miljonit eurot.

Tegu on esimese etapiga kokku kuni 50 miljoni euro suurusest võlakirjaprogrammist, mida ettevõte kavatseb kasutada olemasolevate võlakirjade refinantseerimiseks ja edasiseks kasvuks Baltikumis.

Foto: CleanR Grupa

Võlakirjade märkimisperiood lõpeb 11. novembril kell 15.30. Tegemist on CleanR Grupa teise võlakirjaemissiooniga ning esimese avaliku pakkumisega, kus on oodatud osalema nii jaeinvestorid kui ka institutsionaalsed investorid kõigist Balti riikidest. Võlakirjad on kavas noteerida Nasdaq Riia reguleeritud turul. Ettevõtte olemasolevaid võlakirjainvestoreid kutsutakse üles osalema võlakirjade vahetuspakkumises.