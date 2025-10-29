Läti keskkonnateenuste kontsern soovib kaasata 15 miljonit eurot

Tegu on esimese etapiga kokku kuni 50 miljoni euro suurusest võlakirjaprogrammist, mida ettevõte kavatseb kasutada olemasolevate võlakirjade refinantseerimiseks ja edasiseks kasvuks Baltikumis.
Foto: CleanR Grupa
Võlakirjade märkimisperiood lõpeb 11. novembril kell 15.30. Tegemist on CleanR Grupa teise võlakirjaemissiooniga ning esimese avaliku pakkumisega, kus on oodatud osalema nii jaeinvestorid kui ka institutsionaalsed investorid kõigist Balti riikidest. Võlakirjad on kavas noteerida Nasdaq Riia reguleeritud turul. Ettevõtte olemasolevaid võlakirjainvestoreid kutsutakse üles osalema võlakirjade vahetuspakkumises.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Viimastel aastatel on Balti börsil märkimisväärselt esile kerkinud võlakirjade turg, mida Äripäeva küsitletud eksperdid peavad heaks märgiks kapitaliturgude küpsemisest. Siiski näevad nad ohumärke, et avalik võlakirjaturg on saamas platvormiks projektidele, millele traditsioonilisemad finantseerimisallikad on uksed sulgenud.
Ida-Virumaa on uus kuum koht uute tööstusinvesteeringute tegemiseks Eestis. Tööstustraditsioonid, toetusmeetmed, ettevalmistatud greenfeild projektid, valmiv üürikinnisvara tööstustele, puuduv NIMBY ja kättesaadav tööjõud on osa märksõnadest, miks viimastel aastatel on maakonda tehtud hulgaliselt uusi tööstusinvetseeringuid.