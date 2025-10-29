Artea üheksa kuu kasum langes neljandiku võrra

Järgmise aasta alguses viiakse Leedus läbi pensionireform, mis võiks aktsiaturgudele mõju avaldada, kuigi analüütikud suurt rallit Leedu börsilt ei oota. Analüütikud avaldasid oma parimad ideed Vilniuse börsilt.
Riias asuva ärikeskuse Preses Nama Kvartāls arendaja AS PN Project kuulutas välja oma võlakirjaprogrammi viienda emissiooni, pakkudes investoritele tagatud võlakirjadega 10% aastaintressi poolaastaste kupongimaksetega. Ärikeskuse ehitus on nüüdseks ületanud poole teekonnast ning ka vajalikust finantseeringust on pool kaasatud. Emissioonist laekuvat raha kasutatakse eelkõige olemasolevate võlakirjade refinantseerimiseks ning ehitustööde rahastamiseks.
Pensionireformi toel läks 2021. aasta kirja börsiajaloo ühe parima aastana ning Tallinna börsi ligi 50% tõus tõstis meid maailma börsiindeksite tippu. Uuest aastast käivitub sarnane reform Leedus ja minu pilk on juba ahnelt sealse turu poole pööratud, et leedukate miljarditest oma osa saada.
USA valitsuse tööseisakust mõjutatud andmete nappuse kiuste langetab Föderaalreserv täna põhilist intressimäära 0,25% võrra, Euroopa Keskpank jätab homsel istungil intressid aga senisele tasemele, usuvad Eesti majandusanalüütikud.
Ida-Virumaa on uus kuum koht uute tööstusinvesteeringute tegemiseks Eestis. Tööstustraditsioonid, toetusmeetmed, ettevalmistatud greenfeild projektid, valmiv üürikinnisvara tööstustele, puuduv NIMBY ja kättesaadav tööjõud on osa märksõnadest, miks viimastel aastatel on maakonda tehtud hulgaliselt uusi tööstusinvetseeringuid.