Draghi investoritele: üllatusi ei tule

Kuna USA on võtnud tänavu suuna intressimäärade tõstmisele, vaatavad investorid aina pingsamalt Euroopa Keskpanga poole – kas rahapoliitikal hakatakse jälle kruvisid kinni tõmbama? Keskpanga president teatas täna, et keskpank investoritele üllatusi tegema ei hakka.

„Muutused meie poliitikas jäävad ettearvatavaks ja liiguvad tasakaalukas tempos,“ ütles Mario Draghi Frankfurdis toimuval Euroopa Keskpanga konverentsil. Ta lisas, et keskpangad ootavad ära rohkem tõendeid selle kohta, et „inflatsioonidünaamika liigub õigesse suunda“. „Nii et rahanduspoliitika jääb kannatlikuks ja mõistlikuks,“ vahendas uudisteagentuur Bloomberg.

Eelmisel nädalal ehmatas Draghi turge, kui jättis oma kõnest välja traditsioonilise lause, et võlakirjade tugiostuprogrammi suurendatakse, kui asjaolud Euroopas halva pöörde võtavad.

Pankuritel on vaatluse all mitu murelast: möödunud aastal kallines euro dollari suhtes 17 protsenti, mis pani osa eksportijaid surve alla. Õli lisab nüüd tulle ka USA kaubanduspoliitika: sealsete karistustollide peale on Euroopa Liit valmis vastumeetmeid kehtestama. Aasia pole veel selles küsimuses oma viimast sõna öelnud: kui kõik riigid ühtejärgi karistustolle kehtestama hakkavad, on majandusel, mis suuresti tänu vabakaubandusele õitseb, karmid ajad käes.

Praegu on Euroopa Keskpank teatanud, et tugiostuprogrammiga jätkatakse vähemalt septembrini – selle mahtu vähendati tänavu 30 miljardile eurole kuus. Selle lõpetamiseks on keskpank seni kehtetustanud kindla miinimumtingimuse: euroala inflatsioon peab jõudma napilt 2 protsendi juurde aastas. Viimased näitajad on aga risti vastupidised – euroala inflatsioon aeglustub.