Enefiti õlitehase kohtuotsus aina venib, tehases käib töö

Auveres asuv õlitehas Enefit280, kliimanoored on kohtus Enefit280-2 õlitehase peatamiseks.
Foto: Andras Kralla
Noorte keskkonnaliikumine Fridays for Future Eesti läks eelmise aasta suvel keskkonnaameti vastu kohtusse, et peatada Eesti Energia uus põlevkiviõlitehas. Halduskohus jättis veebruaris kaebuse rahuldamata, noored kaebasid otsuse edasi.
Veebruari algul jättis Tallinna halduskohus rahuldamata noorte keskkonnakaitseliikumise Fridays For Future Eesti kaebuse õlitehase töö peatamiseks. Nüüd kaebasid aktivistid halduskohtu otsuse edasi ringkonnakohtusse.
Paradoksaalsel kombel lubab uus kliimaseadus põlevkivisektoril järgmise 10 aasta jooksul oma heitkoguseid märkimisväärselt suurendada. Sellise kompromissi pidi kliimaministeerium tegema, et mitte raisku lasta Eesti Energia 350miljonilist investeeringut uude õlitehasesse, rääkis saates “Kuum tool” kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets.
Eesti Energia elektriäri ühendava ettevõtte Enefit OÜ juhiks asuv Enefit Greeni vedanud Juhan Aguraiuja saab enda alluvusse ligikaudu 630 töötajat, kuid tiimid ja nende koosseisud on alles kujundamisel.
Ida-Virumaa on uus kuum koht uute tööstusinvesteeringute tegemiseks Eestis. Tööstustraditsioonid, toetusmeetmed, ettevalmistatud greenfeild projektid, valmiv üürikinnisvara tööstustele, puuduv NIMBY ja kättesaadav tööjõud on osa märksõnadest, miks viimastel aastatel on maakonda tehtud hulgaliselt uusi tööstusinvetseeringuid.