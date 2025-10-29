Eesti analüütikud: USA ja Euroopa keskpangad teevad erineva intressiotsuse
USA valitsuse tööseisakust mõjutatud andmete nappuse kiuste langetab Föderaalreserv täna põhilist intressimäära 0,25% võrra, Euroopa Keskpank jätab homsel istungil intressid aga senisele tasemele, usuvad Eesti majandusanalüütikud.
Alanud nädalal teatavad oma majandusolukorra hetkeseisust paljud ettevõtted nii koduturul kui ka Ühendriikidest. Nii saame teada möödunud kvartali majandustulemustest näiteks mitmelt imelise seitsmiku ettevõttelt. Lisaks oodatakse nii euroalal kui ka USAs uusi intressimäärasid ja majandusnäitajaid.
Ida-Virumaa on uus kuum koht uute tööstusinvesteeringute tegemiseks Eestis. Tööstustraditsioonid, toetusmeetmed, ettevalmistatud greenfeild projektid, valmiv üürikinnisvara tööstustele, puuduv NIMBY ja kättesaadav tööjõud on osa märksõnadest, miks viimastel aastatel on maakonda tehtud hulgaliselt uusi tööstusinvetseeringuid.