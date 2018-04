Dimon: Föderaalreserv võib intresse tõsta oodatust kiiremini

JPMorgani tegevjuht ütles, et turud alahindavad võimalust, et Föderaalreserv hakkab intresse kiiremini tõstma, vahendab CNBC.

„Kui inflatsioon ja palgakasv saab olema oodatust kiirem, siis Föderaalreserv ja teised keskpangad võivad olla sunnitud võtma ette agressiivsemaid samme kui arvatakse,“ ütles Dimon investoritele saadetud iga-aastases kirjas. „Nad reageerivad turu seisule, mitte ei juhi seda.“

Võib öelda, et JPMorgani juhi iga-aastane kiri investoritele on Berkshire Hathaway tegevjuhi Warren Buffetti kirja järel populaarsuselt teisel kohal. Mõlematele juhtidele meeldib saata pikki teadaandeid, kus kommenteeritakse globaalseid arenguid. Täismahus saab kirja lugeda siit.

Dimoni hinnangul on mõistlik oodata, et USA 10-aastaste võlakirjade tootlus tõuseb normaalse majanduskasvu ja inflatsiooni juures 4 protsendini. Asjaolu, et kõne all olevate võlakirjade tootlus on jätkuvalt alla 3 protsendi, on tema sõnul tõenäoliselt põhjustatud Föderaalreservi ostmise tõttu.

Aktsiaturgudele on naasnud volatiilsus, veel mullu oli see kõigi aegade madalaimal tasemel. See paneb investorite kannatlikkuse proovile. Alates kriisist on regulatsioonide tõttu Wall Streeti osakaal turgudel vähenenud, sest mitmete väärtpaberite ostmine ja müümine on tehtud varajuhtide jaoks keerulisemaks, ütles Dimon. Regulatsioonide tõttu on pankadel raskem ka klientide likviidsuse nõudlust rahuldada.

„Kas see võib tekitada majanduslanguse või mitte? Me ei tea,“ ütles ta kirjas. „Volatiilsete turgude kõige suurem negatiivne efekt on see, et see võib tekitada paanika, mis võib omakorda reaalmajandust aeglustada.“