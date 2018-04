Erakordselt hea kümnend aktsiaturgudel

Mineviku tootlus ei garanteeri tuleviku tootlust – see on Wall Streetil juba levinud ütlus, aga praegust turuolukorda arvestades on see küllaltki kurjakuulutav.

Ei tohiks tulla üllatusena, et sellel kümnendil on USA aktsiaturgudele raha paigutanud investoril läinud väga hästi. See on arusaadav, sest vahetult enne kümnendi algust jõudsid turud finantskriisi järgse põhjani (põhi saavutati 2009. aasta märtsis). S&P 500 indeks on kümnendi algusest pakkunud 180 protsenti tootlust (koos dividendidega). Dow Jones on tõusnud umbes sama palju, kirjutab MarketWatch.

Ilmselgelt on tegemist muljetavaldava tootlusega. Paljud ei saa aga aru, kuivõrd märkimisväärne see ajaloo lõikes on.

„2010ndad on olnud üks kõrgeima tootluse ja madalaima riskiga kümnendeid viimase 100 aasta jooksul,“ kirjutab investeerimisfirma Convoy Investmentsi kaasasutaja Howard Wang.

Convoy andmetest selgub, et aktsiaturgude keskmine tootlus on sellel kümnendil olnud 13,2 protsenti aastas – pikaajalisest keskmisest (9,6 protsenti) on see tunduvalt kõrgem. Tõsi, varasemalt on olnud neli kümnendit, kus tootlus on olnud suurem. Näiteks 50ndatel kallinesid turud 18,8 protsenti aastas ning 90ndatel 18,6 protsenti aastas. Kui arvestada ka sellega, millised on olnud intressimäärad, siis kerkib praegune kümnend esimeste hulka.

Niinimetatud ülejääva tootluse (excess-return measure) järgi on 2010ndate keskmine aastane tootlus olnud 12,7 protsenti. Vastava näitaja pikaajaline keskmine on olnud 5,8 protsenti.

„Teine perspektiiv on tähtis, sest kui inflatsioon on madal ning pank pakub 1protsendilist intressi, aga aktsiaturgudel on tootlus 10 protsenti, siis on aktsiates olemine tunduvalt tasuvam. Kui intress oleks näiteks 15 protsenti ja aktsiate tootlus 10 protsenti, siis oleks aktsiad kehv investeering,“ kirjutas Wang.

Kui praegune keskmine näitaja püsib, siis saab see kümnend olema intresse arvestades viimase sajandi kolmas tulemus. Eespool on vaid 50ndad, mil USA majandus hakkas pärast maailmasõda kiiresti kasvama, ja 90ndad, mil toimus internetirevolutsioon.