Pessimism võib viidata turgude põhjale

Investoritel on aktsiaturgude pärast muretsemiseks palju põhjuseid, aga pessimism võib turgudele hoopis hästi mõjuda.

Nõnda arvab investeerimisfirma Horan Capital Advisorsi portfellihaldur David Templeton. „Praegu on meeleolud enamjaolt pessimistlikud ning see võib tähendada, et turg on jõudnud põhja,“ kirjutas ta neljapäeval avaldatud blogipostituses.

Ta tõi välja USA investorite seas läbi viidud AAII küsitluse, millega prooviti mõõta investorite pessimismi ja optimismi. „Pessimistlik meeleolu kasvas 6,1 protsendipunkti võrra, 42,8 proitsendini. See tähendab, et pullide ning karude vahe on -16,7 protsendipunkti, mis on suurim näitaja viimase aasta jooksul.

AAII küsitlust vaadeltakse tihtipeale niinimetatud vastupidise indikaatorina (contrarian indicator). See tähendab, et kui kauplejad muutuvad liiga optimistlikuks, siis on oodata langust ja vastupidi.