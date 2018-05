Miks raha arenevatelt turgudelt lahkub?

Mis on juhtunud Türgiga?

Arenevate turgude seas on just Türgi kõige enam pihta saanud. Valuuta on dollari vastu langenud sel aastal enam kui 17 protsenti. Türgil on ka suur eelarvepuudujääk ning suurim kaubanduse defitsiit G-20 riikide seas. Ning kuigi Türgi inflatsioon ületab 10 protsenti, hoidub keskpank intressimäärade edasisest tõstmisest, kuna president Recep Tayyip Erdogan eelistab oma majanduslike arusaamade tõttu madalaid intressimäärasid. See on jätnud investoritele Türgist riskantse mulje.

Miks laenavad nii paljud riigid dollarites?

Pärast 2008. aasta finantskriisi kasutasid arenevad turud võimalust saada odavat laenu. Müües võlakirju dollarites, mitte kohalikus valuutas, saadi dollareid eelistavate investorite tähelepanu. Türgis ulatub dollarites võetud ettevõtete võlg 40 protsendini SKTst. Ühtlasi ignoreerisid investorid ohu märke, nagu kasvav kaubandusdefitsiit ning valitsuste laristamine. Samuti jäeti tähelepanuta fakt, et aina tugevnev dollar teeb võlgade tagasimaksmise hiljem kallimaks.