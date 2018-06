Miljonäride käes on pool maailma varast

Värskelt avaldatud Boston Consulting Groupi uuringust selgub, et areng maailmas jätkub traditsiooniliselt: rahva jõukus kasvab, aga suurem osa sellest koguneb väheste kätte ning rikaste jõukus kasvab vaeste omast kiiremini.

Kes on oma regiooni rikkaimad? Põhja-Ameerika: Jeff Bezos (USA), Amazoni looja, vara 143 miljardit dollarit. Lääne-Euroopa: Bernard Arnault (Prantsusmaa), luksusgrupi LVMH juht, vara 78,1 miljardit dollarit. Aasia: Jack Ma (Hiina), Alibaba looja, vara 51,2 miljardit dollarit. Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia: Aleksei Mordašov (Venemaa), Severstali suuromanik, vara 20,2 miljardit dollarit. Allikas: Bloomberg Billionaires Index

Eelkõige on selle taga kiire majanduskasv ja võimas buum aktsiaturgudel. Kui 2012. aastal oli miljonäride kätte koondnud ligikaudu 45 protsenti maailma varandusest, siis nüüd on see osakaal jõudnud 50 juurde. „Fakt, et miljonäride kätte koondunud jõukus maailma kogujõukuse osakaalust kasvab, ei tähenda, et vaesed muutuksid vaesemaks,“ ütles aga raporti autor Anna Zakrzewski Bloombergile. „See tähendab, et kõik saavad rikkamaks. Aga me usume, et rikkad saavad kiiremini rikkamaks.“

Iseäranis palju vara on rikaste kätte kogunenud Ida-Euroopas ja Kesk-Aasias: Bloombergi miljardäride indeksi järgi on 28 miljardärist idaeurooplase kätte kogunenud 294 miljardit dollarit – ehk 23% kogu regiooni varast. Ka Hongkongis on jõukuse kontsentratsioon suur.

Ilma investeerimiseta ei saa

BCG analüüsis ka seda, kuhu maailma inimesed oma finantsvara paigutavad. Ülekaalukalt esimesel kohal oli 60 protsendiga investeeritav vara. Ülejäänud osa oli kas siis mitte-investeeritavates või väikese likviidsusega varades nagu näiteks elukindlustus või pensionifondid.

Kuid kelle käes on kõige rohkem vara? Selgub, et põhja-ameeriklaste käes – lausa 40 protsenti kogu maailma rikkusest. Neile järgnevad lääneeurooplased 22 protsendiga. Seevastu kõige kiiremini kasvab vara hulk Aasias. Ida-Euroopa regioon on vara mahu poolest tilluke, aga seevastu samuti suure kasvuga. Investeeritavaid varasid on Ida-Euroopa ja Kesk-Aasiast pärit inimestel kokku 2,4 triljoni dollari eest, kusjuures peaaegu poole haaravad sellest enda kätte venelased, kellele järgnevad poolakad ja tšehhid.

Keskmise jõukuse poolest jäävad idaeurooplased ameeriklastest ja lääne-eurooplastest kaugele maha: kui esimeses on inimese keskmine vara 312 000 dollarit, teises 142000 dollarit, siis idaeurooplasel on keskmiselt vaid 12 000 dollarit hinge taga.