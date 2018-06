Musk: täidame tootmiseesmärgid kuu lõpuks

Tesla suudab oma tootmiseesmärgid täita „tõenäoliselt“ juba selle kuu lõpuks, ütles ettevõtte tegevjuht Elon Musk.

Nimelt on Tesla eesmärgiks toota uut Model 3 autosid kokku 5000 tükki nädalas. Musk rääkis, et nad on suutnud tootmismahud tõsta 3500 autoni ning selle kuu lõpuks jõutakse ka eesmärgini. Tõsi, Muski sõnu tuleks võtta kriitiliselt, sest Tesla pole suutnud juba kaks korda seatud tähtaegadest kinni pidada.

Selle tõttu on mitmed analüütikud ja investeerimispangad Tesla osas pessimistlikumaks muutunud. Näiteks Morgan Stanley kärpis eelmisel kuul ettevõtte hinnasihti veerandi võrra. Goldman Sachsi analüütikud teatasid aprillis, et nende hinnangul kukub Tesla aktsia kolmandiku võrra.

„Viimased paar kuud on olnud minu karjääri kõige hullumeelsemad,“ ütles Musk Tesla aktsionäride koosolekul. „Aga ma arvan, et me oleme õigel teel.“

Musk on varasemalt ka lubanud, et kapitali turgudelt rohkem ei koguta. See tähendab, et tootmismahtude saavutamine on väga tähtis, sest vastasel juhul pole võimalik luua piisavat rahavoogu. Just rahavooga on Teslal viimasel ajal tõsiseid probleeme olnud.

Musk andis märku ka sellest, et ettevõte teatab peagi Hiinasse loodava tehasega seotud detailid, seda juba järgmisel kuul.