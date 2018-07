Nafta hind langeb, kuna OPEC ja Venemaa tõstavad toodangut

Nafta hind täna langeb, kui OPECi riikide naftatoodang jõudis juulis 2018. aasta tipptasemele ning USA presidendi Donald Trumpi väljaütlemised tõstsid lootusi, et Iraani naftaekspordi keelamist võidakse vältida, vahendab Reuters. Nafta hind on tegemas viimase kahe aasta suurimat kuuajalist langust.

Brenti toornafta hind langes täna 74,80 dollari peale barrelist ning USA WTI toornafta hind on langenud 1,7% 68,96 dollarini barrelist. Brenti toornafta hind on juulis langenud 6% ning USA nafta hind ligikaudu 7%. Viimati nähti nii suurt kuuajalist langust 2016. aasta juulis.

Trump ütles, et on valmis Iraani juhtidega ilma eeltingimusteta kohtuma, kuid iraanlased lükkasid ettepaneku tagasi, öeldes, et Trump peab kõigepealt tuumaleppe tagasivõtmisest loobuma.

Venemaa ja OPECi riigid tõstsid juulis toodangut, mis aitas samuti nafta hinnal allapoole tulla. Reutersi poolt esmaspäeval avaldatud uurimuse järgi tõstsid OPECi riigid juulis naftatoodangut 70 000 barreli võrra päevas 32,64 miljoni barrelini päevas, mis on käesoleva aasta kõrgeim näitaja.

„Pakkumise poole pealt on näha, et Venemaa on tõstnud oma toodangumahtu ligikaudu 300 000 barreli võrra päevas ning samuti on näha OPECi poolset tootmise kasvu,“ ütles Saxo Banki analüütik Ole Hansen Reutersile. „Globaalne pakkumise ja nõudluse tasakaal on veidi paremaks läinud, see on juulis olnud vähem pingelisem ning seetõttu oleme näinud ka nafta hinnalangust,“ lisas Hansen.

Iraani valitsus on samas öelnud, et Trump eksib, kui arvab, et Saudi Araabia ja teised naftatootjad suudavad kompenseerida Iraani naftaekspordi kaotuse, juhul kui USA sanktsioonid käiku lähevad.

Tänane USA naftastatistika näitas, et USA naftatoodang maikuus langes 30 000 barreli võrra päevas 10,44 miljoni barrelini, kuna Mehhiko lahe puurtornid tootsid varasemast vähem naftat.