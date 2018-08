Euroala tootjatel loid suvi

Euroala ostujuhtide indeks jäi juulis 55,1 punkti juurde, mis tähendab, et võrreldes rekordmadala juunikuuga erilist edenemist näha ei ole, vahendab Bloomberg.

Juunis oli indeks viimase 18 kuu madalaim ehk 54,9.

Juuli ostujuhtide indeks mõjub eriti kontrastsena, arvestades, et alles möödunud nädalal kohtusid kaubandusteemade asjus USA ja Euroopa Liidu liidrid, kes jõudsid järeldusele, et tollitülid on ettevõtted ettevaatlikuks muutnud. Euroopa Keskpanga president Mario Draghi ütles, et kohtumine oli väga edukas. Samas ei täpsustanud Draghi, milles omavahel kokku lepiti.

IHS Markiti peaökonomist Chris Williamson ütles, et hullem võib veel ees olla ja lisas, et tootjad peavad tootmist vähendama juhul, kui nõudlus ülemäära ei kasva. „Tootmise vähenemine näitab tõenäoliselt seda, et kardetakse kaubandussõda, tariife ja tõusvaid hindu, samuti ollakse ebakindlad majanduse üldise väljavaate suhtes.“