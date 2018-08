Samsung on üks kehvemaid tehnoloogiaaktsiaid

USA tehnoloogiafirmade jaoks on viimane aasta olnud börsil oluliselt edukam kui Aasia konkurentide jaoks, kusjuures eriti kesise tulemusega hakkab silma Samsung.

Samsungi aktsia on tänavu kukkunud suisa 11%, mis on rohkem kui Aasia teiste suuremate tehnoloogiafirmade oma. Aastaga on Samsungi väärtusest pühitud suisa 39,4 miljardit dollarit. Kukkumine on eriti suur arvestades, et 2017. aastal rallis Samsungi aktsia 41%.

Analüütikud on pikalt küsinud, kas ja kui kaua õnnestub tehnoloogiafirmadel edu hoida. Erinevad sündmused, näiteks Facebooki andmeskandaal, on tehnoloogiafirmade edu mõnevõrra kõikuma löönud. Laiemalt analüüsides selgub, et USA tehnoloogiafirmade jaoks on tänavu olnud edukam kui Aasia konkurentide jaoks. Amazon on viimase aastaga tõusnud 61%, Apple’i tõususskoor on 22%. Isegi Facebooki aktsia on aastaga võrreldes plussis, kuigi teise kvartali majandustulemused valmistasid investoreile pettumuse ning aktsia kandis seetõttu päris veriseid kaotusi.

Suuremad Hiina nimed on aga see-eest esinenud kesiselt. Tencenti aktsia on kukkunud tänavu 9%, USA börsil noteeritud internetihiid Baidu aga 6%. Alibaba hakkab silma pigem tagasihoidliku positiivse edenemisega, mis jääb 4% juurde.