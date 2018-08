USA aktsiaturgudel viimase nelja kuu parim päev

New Yorgi börs

USA aktsiaindeksid on täna korralikult tõusnud ning ettevõtete head kvartalitulemused on nullinud ära Türgi valuutakriisi ja kaubanduspingete mõju, vahendab MarketWatch.

Dow Jonesi tööstuskeskmine on kallinenud täna 1,71 protsenti, 25 591 punktini. Sellega on indeks tasa teinud eilse päeva kaotused, mille põhjuseks oli mure Türgi valuutakriisi ja arenevate turgude pärast tervikuna.

Dow on täna tegemas suurimat tõusu alates 10. aprillist, selgub FactSeti andmetest. Hiina kaubandusministeerium saadab selle kuu lõpus USAsse ka delegatsiooni, mille eesmärk on kaubanduskõnelusi jätkata, selgub erinevatest raportitest. Tegemist oleks esimese taolise kohtumisega alates juulist. See aitas kaubanduspingeid leevendada ja turgudel tõusta.

S&P 500 indeks on täna tõusnud 1,1 protsenti, 2850 punktini ja Nasdaq Composite on lisanud 0,7 protsenti, 7848 punktini.