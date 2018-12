Börsid jätkavad langust

Täna hommikul olid languses kõik suuremad Aasia börsid, langus tõotab jätkuda ka Euroopa turgudel.

Maaklerosakond Pekingis: turud on punases. Foto: Reuters/Scanpix

Kaubanduspinged ja kehv tulevikuprognoos jätkavad ka sel nädalal turgude survestamist. Täna hommikul olid languses kõik suuremad Aasia börsid, enik kukkus Jaapani Nikkei indeks 2,12%. Aasia Dow oli 1,6% miinuses. Enam kui protsendi oma väärtusest kaotasid ka Hang Sengi, Singapuri ja India börsiindeks Sensex.

Hiinas kukkus Shanghai börsiindeks konkurentidest vähem - vaid 0,8%, kui sai teatavaks, et novembri kaubandusnumbrid jäid oodatust väiksemaks. Kui Reutersi analüütikud ootasid, et Hiina eksport kasvab 10%, siis tegelikkuses jäi see numberpoole väiksemaks - 5,4%. Tänavu on Shanghai komposiitindeks kukkunud 22%.

Ka Euroopa futuurid näitavad languspäeva. Sel nädalal oodatakse Euroopas Brexiti otsust. USAst loodetakse saada intresside tõstmise indikatsiooni Fedilt ning oodatakse uusi arenguid USA-Hiina suhetes, mis said uue löögi möödunud nädalal, kui Kanadas vahistati USAle väljaandmiseks Huawei finantsjuht.