Bairdi analüütikute arvates suudab Tesla edaspidi olla püsivalt kasumlik. Foto: Reuters

Baird: Tesla siseneb positiivsesse tsüklisse

Elektriautode tootja Tesla aktsiad võivad järgmisel aastal järsult kallineda, sest ettevõte hakkab jätkusuutlikult kasumit teenima, vahendab CNB Bairdi analüütikuid.

Bairdi analüütik Ben Kallo andis Tesla aktsiale ostusoovituse ning tõstis hinnasihi 411 dollarilt 465 dollarile. Kallo uus hinnasiht tähendab, et järgmise 12 kuu jooksul näeb ta Teslale 27protsendilist tõusupotentsiaali. Eile sulgus Tesla aktsia 366,6 dollaril.

“Me arvame, et narratiiv hakkab muutuma. Kui varem arvati, et Tesla ei teeni kunagi raha, siis nüüd usutakse aina rohkem, et ettevõte saab olla kasumlik,” kirjutas Kallo neljapäeval. “2018. aasta keskpaigas olid meeleolud väga negatiivsed, aga arvame, et olukord on paranemas. Usume, et ettevõte suudab ennast edaspidi ise toetada, mis peaks tagama ka aktsia hinna kasvu.”

Tesla teatas 24. oktoobril, et teenis kolmandas kvartalis kasumit. See oli turgude jaoks üllatus. Alates sellest on Tesla aktsia tõusnud 27 protsenti.

“Me ei arva, et kolmanda kvartali tulemused olid erand, me arvame, et see jätkub,” ütles Kallo. “Edaspidine edu suurendab investorite usku ettevõttesse, mis saab olema positiivne katalüsaator.”

Analüütikud kirjutasid, et Tesla kohta võib järgmisel aastal tulla positiivseid uudiseid, mis aktsiale täiendavat tuge pakuvad. “Analüütikud võivad hakata Tesla hinnasihti ja reitingut tõstma, mis tekitab positiivse tsükli. See võib omakorda anda hoogu Euroopa müügile, Hiinas tootmise alustamisele ja aktsia lisamisel Standard & Poor’s 500 indeksisse.”