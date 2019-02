PRFoodsi käive ja kasum kukkusid

Karm konkurents Soome private label kalaturul viis aasta kõige magusamal kvartalil PRFoodsi käibest kuuendiku ja kulumieelsest kasumist poole, kontsern plaanib kokkuhoiumeetmeid.

"Soome turul on konkurents suuremahulistele private label lepingutele märgatavalt kasvanud ning nende lepingute kasumlikkus on surve all. Traditsiooniliselt on see toonud meile 4. kvartalis mahtude kasvu ja kasumlikkuse," tõdes kontserni juhatuse liige Indrek Kasela börsiteates.

Juhtkond on reageerinud alustades kulude kokkuhoidu Eesti ja Soome üksustes, kus oli kasumlikkuse langus kõige märkimisväärsem. "Me ootame ainuüksi Eestis aastast kokkuhoidu üle 300 000 euro peale kokkuhoiu algust järgmise kvartali lõpus. Juhtkond avaldab üksikasjalikuma kokkuhoiu kava järgmise kvartali aruandes," lisas Kasela.

Aasta viimases kvartalis kukkus PRFoodsi käive 16,5 protsenti 26,7 miljoni euroni, EBITDA 50 protsenti 780 000 euroni ning puhaskasum 82 protseni 220 000 eurole.

Trio Tradingu madalam tulemus oli planeeritud tulenevalt värske kala strateegia muutusest – PRFoods lõpetas kala vahendusmüügi teistele kalatöötlejatele. Seevastu Heimon Kala ja Vetteli tulemused nõuavad juhtkonna uudset tegevusplaani. Järgmisel poolaastal lubas Kasela olla private label müükides agressiivsem, valmistades samal ajal ette nende müükide kompenseerimist kõrgema marginaaliga omatoodete otsemüügi näol jaekettidele, mis on Eestis juba toimumas. Kahjuks on see protsess võtnud eeldatust rohkem aega.

Kasela sõnul on esimesed jaeketid võtnud omaks PRFoodsi pood-poes kontseptsiooni ning ettevõte loodab märkimisväärselt laiendada oma uut lähenemist jaemüügile 2019/2020 aastal.

Ainsad kasvumärgid Brexitiohus Suurbritannias

PRFoodsi Suurbritanni tütarettevõtte John Ross Jr müük kasvas viimases poolaastas 5 protsenti, EBITDA kasvas 35 protsenti võrra esimese kuue kuuga. John Ross Jr müügitulu ja kasumlikkuse tõusu taga on John Ross Jr ja Coln Valley tegevuse ühendamist Aberdeenis.

"Me ootame oma Suurbritannia üksuste tulemuslikkuse kasvu. Oleme astunud vajalikke samme kindlustamaks meie Suurbritannia tehase jätkuvat varustatust toorainega, kuna Brexit lisab selgelt mõningast ebakindlust. Juhtkond avaldab täiendavat informatsiooni meie Suurbritannia tegevuse kohta," ütles Kasela.

Järgmine kasvatusmahtude suurem tõus järgmisel aastal

PRFoods tegeleb uute kalakasvatuslubade taotlemisega Eestis ja kaks nendest taotlustest on menetlemisel. "Me loodame juba 2019. aasta hooajal suurendada mõnevõrra kalakasvatusmahtusid Eestis ja usume, et märkimisväärsem kalakasvatusmahtude suurenemine jääb aastasse 2020," lisas ta.

PRFoodsi põhitoodang on lõhe- ja vikerforellitooted. Ettevõte on peamiselt tuntud värske kala ja kalatoodete müüjana Soomes ja suitsutatud kalatoodete müüjana Suurbritannias. Eestis on ettevõte tuntud värske kala müüjana ning samuti suurima kalamarja tarnijana Eesti poodides.