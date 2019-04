Laastav seakatk Hiinas muudab liha kallimaks

Aastaid tagasi levis seakatk ka Eestis. Foto: Erik Prozes

Kuna suuremas osas Hiinast on sigade Aafrika katk põhjustanud sigade arvukuse vähenemist, on oodata Hiinas sealiha impordi märkimisväärset kasvu. See muudab nii sea- kui ka teiste lihade hinnad kõrgemaks, kirjutab CNBC.

Sealiha hind Hiinas võib järgmiseks aastaks tõusta kuni 70 protsenti, kui sigade arvukus väheneb sigade Aafrika katku tõttu ajalooliselt kõige kehvemate numbriteni. Asjatundjate sõnul võib sealiha tootmismaht taastuda alles 2021. aastal või hiljem.