Tagasi 09.09.24, 17:00 Wall Streeti kuumimad jutud: aktsiaturgu kukutavad tegurid Sel korral on kuumimateks jututeemadeks USA presidendikandidaadid ja nende planeeritavad maksureformid. FEDi kavandatav intressimäärade langetamine 50 baaspunkti võrra, USA-Hiina omavahelised suhted, Nvidia ning kulla hinnaralli jätkumine.

USA presidendikandidaadid Donald Trump ja Kamala Harris. Foto: AFP/Scanpix

Endiselt räägitakse Wall Streetil peamiselt USA presidendikandidaatidest ning nende kavandatud majandusprogrammidest. Sellega seoses on ehk suurimaks uudiseks kõrgemad maksud ülirikastele ja suurkorporatsioonidele. Samuti nõrgenenud tööturg, mille valguses on suurenenud spekulatsioonid, et USA Föderaalreserv võib langetada intressimäärasid suisa 50 baaspunkti võrra.

