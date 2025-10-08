Nvidia osaleb Elon Muski idufirma rahakaasamises

Nvidia investeering ulatub kahe miljardi dollarini.
Foto: Getty Images/Scanpix
xAI rahastamine jaguneb allikate sõnul umbes 7,5 miljardi dollari väärtuses aktsiate ja kuni 12,5 miljardi dollari suuruse SPV võlakirjade vahel. Raha kasutataks Nvidia protsessorite ostmiseks, misjärel Muski tehisintellekti idufirma rendiks need viieks aastaks oma suurima andmekeskuse Colossus 2 projektis kasutamiseks.
Tesla tegevjuht Elon Musk ostis ettevõtte aktsiaid ligikaudu 1 miljardi dollari eest, mis tõstis esmaspäeval peale turgude avanemist aktsia hinda 6,2%. See tõus tõi Tesla aktsia sel aastal jälle plussi.
Äripäeva Raadio saatesarja “Ambitsioon” uue episoodi alapealkiri on "miks muutus teeb haiget, aga stagnatsioon tapab”. Saates arutlevad saatejuht Hando Sinisalu ja Andres Haavel Empowerment Estoniast seekordse saatekülalise, Omniva juhi Martti Kuldmaga, muutuste juhtimisest suures organisatsioonis. Martti Kuldma avab kuulajatele ka teemat, kuidas Omniva liigub start-up’ilikuma mõtteviisi suunas.