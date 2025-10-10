Tarbimislaenuhiid Eleving meelitab ahvatleva intressiga, aga maaklerid tõmbavad piirangutega pidurit
Eleving Groupi võlakirjad pakuvad ahvatlevalt suurt tootlust, kuid neid kätte saada on Eesti investoril keeruline ja kulukas – sõltuvalt maaklerist võib see tähendada märkimispiiranguid, suuremaid teenustasusid või üldse ligipääsu puudumist.
End täielikult võlameheks pidav tippjuht Erkki Raasuke märkis, et laenuinvestorina on kogu tähelepanu suunatud sellele, mis saab viltu minna. Viltu läheb vähe, aga kui läheb, siis üsna kapitaalselt, räägib ta saates “Investor Toomase tund”.
