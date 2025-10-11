Värbamisportaal trotsib jahedat tööturgu. CV Keskus teenis üle kahe miljoni euro kasumit

CV Keskus tegutseb täna kõigis kolmes Balti riigis.
Foto: Raul Mee
Septembri lõpus avaldatud aruandest nähtub, et CV Keskus teenis 2024. aastal 7,5 miljonit eurot käivet ja 2,41 miljonit eurot puhaskasumit. Vaatamata väikesele langusele jäi ettevõtte kasumimarginaal kõrgeks.
